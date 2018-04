26 aprile 2018- 19:24 Telespazio: accordo tra e-Geos e Ursa per fornitura scene radar

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - E-Geos, una società costituita da Telespazio (80%) e dall’Agenzia Spaziale Italiana (20%), e la società statunitense Ursa Space Systems (Ursa) hanno firmato al Geoint Symposium di Tampa (Florida) un accordo di collaborazione grazie al quale la società italiana fornirà migliaia di scene radar generate dai satelliti della costellazione COSMOSkyMed come componente base per i prodotti commercializzati da Ursa. Il nuovo contratto, si legge in una nota, fa seguito all’accordo siglato un anno fa da e-GEOS e Ursa per la commercializzazione di nuovi e avanzati prodotti di data analytics basati su tecnologia radar. Questo accordo ha consentito alle aziende di sviluppare i rispettivi business in nuovi e interessanti mercati. "Sono orgoglioso per la firma del nuovo accordo e vorrei ringraziare lo Space Team di Ursa per averci consentito di perseguire questo importante risultato. e-GEOS continua con successo il suo obiettivo di commercializzare in tutto il mondo i dati della costellazione satellitare COSMO-SkyMed, e contribuire ulteriormente alla crescita e alla diffusione di nuovi servizi di geoinformazione in mercati nei quali l'analisi dei dati è alla base di importanti decisioni in diversi settori economici", sottolinea Massimo Claudio Comparini, Responsabile della Linea di Business Geoinformazione di Telespazio e ad di e-GEOS."Siamo orgogliosi ed entusiasti della nostra partnership con e-GEOS, una collaborazione che va avanti dopo un anno di successi conseguiti insieme", rileva Adam Maher, Ceo di Ursa. "Componente essenziale della nostra costellazione virtuale di satelliti SAR in tutto il mondo, e- GEOS sostiene la nostra missione di fornire dati per l’intelligence con la più alta qualità oggi disponibile. Sono fiducioso per il prosieguo di questa proficua collaborazione".