'TENNIS & FRIENDS', CHECK-UP GRATIS CON I MEDICI DEL GEMELLI

16 maggio 2017- 12:19

Roma, 16 mag. (AdnKronos Salute) - Check-up gratuiti per sostenere la prevenzione tra partite di tennis e paddle. In occasione degli Internazionali Bnl d'Italia, a Roma torna al Foro Italico 'Tennis & Friends Master Special Edition', l'evento dedicato alla diagnosi precoce in collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli, la Federazione italiana tennis e il Coni. L'iniziativa si terrà sabato 20 maggio dalle 10 alle 18, in concomitanza con il Torneo Tennis e Paddle Celebrity, patrocinata da ministero della Salute, Regione Lazio e Comune di Roma.Il pubblico potrà sottoporsi a check-up gratuiti per la prevenzione di patologie gastroenteriche e il controllo della pressione arteriosa, oltre a ricevere indicazioni per una sana alimentazione. Nell'apposita area di prevenzione allestita per l'intera giornata saranno presenti i medici specialisti del Policlinico Gemelli: Antonio Gasbarrini (direttore Area gastroenterologia); Marco Mettimano (responsabile del Centro di ipertensione arteriosa); Giacinto Miggiano (direttore dell'Unità operativa complessa di dietetica; direttore Centro nutrizione umana della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica), e Antonio Spataro (responsabile della Medicina dello Sport del Coni), coordinati da Giorgio Meneschincheri (direttore medico Relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli e specialista in Medicina preventiva), ideatore dell'evento. L'iniziativa anticipa il tradizionale appuntamento di 2 giornate di ottobre (quest'anno alla sua settima edizione) che lo scorso autunno ha registrato 20 mila visitatori, oltre 6.700 check-up gratuiti e più di 100 testimonial. "E' importante la presenza del ministero della Salute alla manifestazione dedicata alla diagnosi precoce promossa dal Policlinico Gemelli - afferma il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin - E' in luoghi come questo che le persone si avvicinano al tema della prevenzione. Tennis & Friends è una iniziativa che ogni anno riscuote sempre più successo e la partecipazione di migliaia di persone ne è la conferma. Negli stand si potranno avere informazioni utili su come mantenersi in salute e fare sana informazione, di cui c'è sempre più bisogno". "La prevenzione è un pilastro della tutela della salute pubblica - dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi - e questa amministrazione tiene molto al benessere dei cittadini e dei tanti turisti che attraversano la Capitale. Tennis & Friends gode del nostro patrocinio proprio perché punta a sensibilizzare il grande pubblico ad avere un'attenzione maggiore alla propria salute. E' un'occasione per adulti e bambini di sottoporsi a un check-up gratuito mentre si assiste alle partite dei personaggi noti dello spettacolo, dello sport e dell'imprenditoria. Un modo innovativo e divertente per prendersi cura di se stessi. Ringrazio tutta l'équipe dei medici specialisti del Policlinico Gemelli che dedicheranno il loro tempo a questa bellissima e importante iniziativa per Roma". "Lo sport è fondamentale per la prevenzione - aggiunge il presidente del Coni, Giovanni Malagò - Qualsiasi persona di buon senso sostiene che la pratica sportiva, anche modesta, aiuta a migliorare la qualità della vita. Tennis & Friends è un'importante manifestazione in favore della diagnosi precoce, che cresce anno dopo anno. Siamo felici di vedere al Foro Italico tanti testimonial, tra cui atleti di ieri e di oggi, scendere in campo per sostenere una causa così nobile. Ma oltre al tennis, anche gli altri sport devono essere veicolo di supporto alla prevenzione". "Abbiamo creduto a questo progetto sin dalla prima edizione - ricorda Angelo Binaghi, presidente della Fit - e consapevoli dell'importanza di veicolare il messaggio che la prevenzione e la pratica dello sport sono fondamentali per la salvaguardia della salute, siamo lieti di ospitare Tennis & Friends durante gli Internazionali Bnl d'Italia per i nostri appassionati". "Siamo particolarmente fieri che anche quest'anno gli specialisti del Policlinico Gemelli saranno sul campo per promuovere la cultura della prevenzione, effettuare gratuitamente esami e test e fornire consigli medici per le tante persone che partecipano a questo evento di grande richiamo - sottolinea il direttore generale del Gemelli, Enrico Zampedri - L'abbinamento sport e salute si sta rivelando negli anni particolarmente riuscito e siamo lieti di avere contributo a far crescere la consapevolezza dell'importanza della prevenzione sanitaria nella popolazione che affolla le strutture sportive del Foro Italico". "Sostengo con entusiasmo questa iniziativa che avvicina i giovani al mondo dello sport. Da ex tennista non posso non sottolineare l'importanza della ricerca medica per la prevenzione delle malattie - spiega il presidente di T&F, Nicola Pietrangeli - Anche lo sport è una forma di prevenzione e questa manifestazione ce lo ricorda perfettamente. Con i suoi numeri da record. Per questo motivo, il mio sogno è portare Tennis & Friends in tutte le regioni italiane". A supportare il messaggio sull'importanza di un sano stile di vita anche la madrina Lea Pericoli, con gli 'amici' di Tennis & Friends: Nicola Piovani, Bruno Vespa, Bobo Vieri, Gianni Rivera, Claudio Amendola, Andrea Lucchetta, Filippo Volandri, Sandrine Testud, Fiona May, Max Biaggi, Potito Starace, Corrado Barazzutti, Dario Marcolin, Roberto Baronio, Stefano Fiore, Carlo Verdone, Paolo Bonolis, Maria Grazia Cucinotta, Fiorello, Maria De Filippi, Renzo Arbore, Renato Zero, Lorella Cuccarini, Milly Carlucci, Edoardo Leo, Al Bano, Paolo Calabresi, Neri Marcorè, Pietro Sermonti, Adriano Giannini, Filippo Nigro, Edoardo Bennato, Noemi, Dolcenera, Luca Barbarossa, Fausto Brizzi, Andrea Sartoretti, Valeria Solarino, Giovanni Veronesi, Amadeus, Max Giusti, Francesco Giorgino, Veronica Maya, Alessandro Haber, Sebastiano Somma, Jimmy Ghione, Massimiliano Ossini, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Mara Santangelo, Stefano Meloccaro, Matteo Garrone. Tra le new entry, l'ex centrocampista del Milan Clarence Seedorf che, come tutti gli altri, sfiderà le glorie del tennis di oggi e di ieri.