8 marzo 2019- 17:23 Tennis: Zaia, 'bene finanziamento ATP, ma governo sostenga Cortina-Milano 2026'

Venezia, 8 mar. (AdnKronos) - "Apprendo del finanziamento del Governo per le finali Atp in Piemonte e ribadisco ciò che ho detto poche settimane fa. Fa bene il Governo a decidere di sostenere i grandi eventi sportivi, ma è altrettanto vero che, a fronte di questo finanziamento non si possono trascurare le Olimpiadi, perché altrimenti si tratta di una sperequazione nei confronti di due regioni importanti che si sono messe a disposizione, come il Veneto e la Lombardia. Cortina e Milano hanno unito le forze per questo progetto “Cortina-Milano 2026” che ha potenzialità di arrivare al traguardo". Lo sottolinea il presidente del Veneto, Luca Zaia in riferimento allo stanziamento di 78 milioni di euro per la candidatura di Torino alle Atp Finals di tennis. "Abbiamo lavorato e sudato per elaborare un grande dossier e oggi non possiamo pensare che questo sforzo, che porta visibilità e valore all'Italia intera, possa essere trattato come pecora nera degli eventi sportivi nazionali. Sono stati stanziati 78 milioni per gli ATP: ben venga la promozione di questo evento, ma ricordo che tale finanziamento serve a pagare i professionisti che devono giocare perché le infrastrutture esistono già in Piemonte", spiega Zaia. "Noi, al contrario, dobbiamo mettere in campo uno sforzo enorme, anche sotto il profilo della pianificazione delle infrastrutture, che lascerà valori economici notevolissimi e valore aggiunto non soltanto sul fronte della promozione e della valorizzazione dei territori, ma anche sotto il profilo del rafforzamento evolutivo e strategico degli hub turistici invernali che già esistono. Quindi, in ragione di tutto ciò, chiedo fermamente e pubblicamente al Governo di intervenire in maniera assolutamente proporzionata nel sostegno anche alle Olimpiadi. Giochi Invernali 2026 che non possono immaginare un Governo nazionale estraneo ad un corposo sostegno", conclude.