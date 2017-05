TENNIS&FRIENDS, LORENZIN CON FIORELLO E VIP IN CAMPO PER PREVENZIONE

20 maggio 2017- 17:17

Roma, 20 mag. (AdnKronos Salute) - Una giornata di sport, salute, solidarietà e spettacolo al Foro Italico di Roma, dove si svolge la settima edizione della manifestazione 'Tennis&Friends' dedicata alla prevenzione gratuita, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, la Federazione italiana tennis e il Coni. Durante l'evento, il pubblico presente può sottoporsi a check-up gratuiti per la prevenzione di patologie gastroenteriche, il controllo della pressione arteriosa e ricevere indicazioni per una sana alimentazione, grazie ad un team di medici specialisti del Policlinico Gemelli. 'Tennis&Friends' si svolge in concomitanza degli Internazionali Bnl d'Italia. Numerosi i testimonial che quest'anno hanno partecipato all'appuntamento per lanciare il loro messaggio sull'importanza di un sano stile di vita, come il ministro della Salute Beatrice Lorenzin e lo showman Rosario Fiorello, che hanno a lungo scherzato tra loro: "Ministro, lei mi ricorda Meg Ryan, ma non quella di ora, la prima Meg Ryan, lei è la fidanzatina d'Italia", ha detto Fiorello alla Lorenzin, che ha ribattuto proponendo all'artista siciliano un ingaggio come testimonial per una campagna di prevenzione sulla salute maschile.Fiorello che ha accolto la richiesta a modi suo: "Volentieri, anche perché per noi maschietti dopo i 50 anni la 'prostatina' deve essere piccola". "Questa è un'iniziativa importantissima, che ormai fa parte un po' della vita dei romani - ha sottolineato Lorenzin - e più di 7mila persone che vengono a fare screening gratuiti sono un ottimo modo per continuare quello che deve essere un intero anno dedicato alla prevenzione. La prevenzione - ha aggiunto - fa parte della nostra vita, e ricordiamoci che prima degli screening c'è un corretto stile di vita da seguire: mangiare bene, non fumare, moderare l'uso degli alcolici e fare attività fisica. Queste piccole cose, che sono dei gesti quotidiani, ci aiutano non solo a vivere meglio ma a vivere più a lungo, e bene, l'ultima parte della nostra vita. E alle persone un po' più in là con gli anni voglio dire: non è mai troppo presto o troppo tardi per cominciare". E su una possibilità di vederla in campo nelle prossime edizioni della manifestazione, il ministro della Salute ha chiosato: "Ci stanno provando in tutti i modi, ma il problema è che io sono veramente negata"."E' stato scoperto un nuovo farmaco, che guarisce da tutto, e si chiama prevenzione. Anzi, è meglio di un farmaco, perché prevenendo poi non ne hai bisogno, e tutto è preso in tempo", ha commentato Fiorello. "Talvolta, vuoi per pigrizia, vuoi per fatalismo, noi pensiamo sempre che le cose succedano agli altri, ma non è così. In Sicilia un proverbio dice 'chi si è guardato, si è salvato'. Se tutto viene preso in tempo, qualsiasi tipo di brutta malattia ha un'altissima percentuale di guarigione". Fiorello, protagonista del match iniziale della giornata insieme a Stefano Meloccaro, all'ex calciatore Clarence Seedorf e al tennista Filippo Volandri, ha poi sottolineato l'importanza della partecipazione dei testimonial della manifestazione: "Se qualcuno ci guarda e domani dice 'mi vado a fare un controllo' abbiamo vinto, abbiamo vinto tutti". "La mia filosofia di vita è la prevenzione - ha dichiarato l'ex giocatore di Milan e Real Madrid Clarence Seedorf - sono molto contento da dare il mio contributo, dare consapevolezza. Oggi le persone hanno la possibilità di farsi controllare gratuitamente e la nostra visibilità aiuta. Chi è un personaggio pubblico ha la possibilità di arrivare a più persone"."E' un grande onore per me essere madrina di questa importante manifestazione. Nel mio caso posso essere considerata un esempio, perché 40 anni fa grazie a un esame preventivo ho scoperto di avere un tumore, sono stata operata e sei mesi dopo sono riuscita a rivincere i Campionati italiani", ha ricordato l'ex campionessa d'Italia Lea Pericoli; "La cosa più importante è che poi si faccia la prevenzione - le fa eco Nicola Pietrangeli, presidente di Tennis&Friends - perché poi finché non veniamo coinvolti in prima persona in qualcosa di brutto, non lo capiamo. La prevenzione non si fa a chiacchiere, ma con i fatti", ha ribadito. Tra i testimonial e amici di 'Tennis&Friends' che hanno preso parte al torneo: Paolo Bonolis, Giuseppe Pancaro, Sandrine Testud, Dario Marcolin, Fausto Brizzi, Neri Marcorè, Ninni Bruschetta, Jimmy Ghione, Max Giusti. A bordo campo e nell'area medica anche: Nicola Piovani, Bruno Vespa con la moglie Augusta Iannini, Bernardo Corradi, Alda D'Eusanio, Amadeus, Gianni Rivera, Francesco Giorgino, Giuseppe Giannini, Anna Pettinelli, Gigi Di Biagio, Matteo Garrone, Laura Freddi, Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Matilde Brandi, Milena Miconi, Manila Nazzaro, Barabara De Rossi, Joneis Baschir, Sebastiano Somma, Margherita Granbassi, Massimiliano Ossini, Roberta Beta.