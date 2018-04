22 aprile 2018- 17:01 Tensione al confine Italia-Francia

Torino, 22 apr. (AdnKronos) - Momenti di tensione oggi tra gruppi antifascisti italiani e poliziotti francesi al confine di Monginevro. Dopo che ieri militanti di estrema destra del movimento Genenation Identitaire a Nevache avevano installato una lunga rete per impedire il passaggio dei migranti vicino al Colle della Scala, oggi è arrivata la risposta dei militanti no Tav e del gruppo ‘Briser les frontieres’. Centinaia di attivisti in corteo sono giunti sul posto trovando però schierati i cordoni della Gendarmeria e della polizia francese. Dopo alcuni tafferugli iniziali, le forze d’ordine d’Oltralpe hanno lasciato passare i manifestanti mentre i militanti di estrema destra hanno lasciato il presidio già da diverse ore. "Le nostre valli ci appartengono e non possiamo lasciare dei fascisti nella libertà di circolare a pochi giorni dal 25 aprile" scrivono i membri di ‘Briser les Frontiers’ su Facebook.