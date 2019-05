31 maggio 2019- 15:31 Tercas: Assopopolari, appello Commissione Ue è segnale negativo

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - "Il Governatore ha detto sull’Europa parole forti e chiare. Ma la Commissione europea, appellando, dopo le elezioni, la decisione del Tribunale europeo che le ha dato torto per la Tercas, non ha certo diffuso un segnale positivo". Ad affermarlo in una nota è il presidente di Assopopolari, Corrado Sforza Fogliani commentando la relazione del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco.