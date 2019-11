6 novembre 2019- 18:18 Terme, Forst: in 17 anni 84 progetti di ricerca

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Forst, Fondazione per la ricerca scientifica termale, dal 2001 al 2018 ha portato avanti 84 progetti di ricerca cofinanziati e impegnato 8,3 milioni di euro di fondi nella ricerca scientifica. A fare un bilancio dell’attività è il presidente Aldo Ferruzzi in occasione delle Celebrazioni per il centenario di Federterme in corso al Senato.Un settore strettamente legato con i territori. "I luoghi termali sono un unicum con le terme, - ha detto Ferruzzi - e spesso le terme sono l’unica opportunita’: se funzionano bene le terme funzionano i luoghi, laddove non funzionano le terme c‘e’ anche un decadimento del tessuto urbano".Ferruzzi ha quindi rimarcato l’importanza della ricerca scientifica per dimostrare l’efficacia delle cure termali. Ci sono ricerche scientifiche, di prestigiose università, ha spiegato, che mettono in relazione e dimostrano l’efficacia delle cure termali rispetto a patologie come l’Alzheimer, o l’osteoporosi e di quanto le acque termali possono contrastarne gli effetti. Le terme, secondo il presidente della Fondazione, vanno visti come "luoghi in cui gestire e mitigare gli effetti della cronicità collegate all’invecchiamento con dei percorsi sperimentati e validati in sinergia con il governo e con il Servizio Sanitario Nazionale che è una grande risorsa e consente alla popolazione di poter vivere più a lungo".