5 marzo 2019- 15:24 Terna: a Ferraris premio Manager Utility 2018-Energia

Milano, 5 mar. (AdnKronos) - E' andato all'amministratore delegato di Terna, Luigi Ferraris, il premio Manager Utility 2018 – Energia. Alla base del riconoscimento, consegnato oggi a Milano durante il workshop sulle utility di Agici e Accenture, c’è "l’impegno profuso in Terna quale abilitatore verso un modello energetico sempre più sostenibile, efficiente, sicuro e innovativo".Soddisfatto il manager. "Accolgo con grande soddisfazione questo prestigioso premio, che rappresenta – ha detto – il riconoscimento dell’impegno mio e di Terna per rendere la rete elettrica sempre più efficiente, sicura e sostenibile. Il sistema elettrico rappresenta un fattore fondamentale e abilitante per lo sviluppo sostenibile della società e del territorio, e dovrà essere sviluppato attraverso investimenti volti alla sicurezza delle nostre collettività, da attuare con modalità nuove e innovative di collaborazione e dialogo. Siamo protagonisti di una transizione energetica che coinvolge tutto il settore e il vettore elettrico è uno degli strumenti essenziali per raggiungere i target fissati dal Piano Energia e Clima. Desidero condividere questo premio con tutti i miei collaboratori che ogni giorno con dedizione, passione e impegno lavorano affinché questo sia possibile”.