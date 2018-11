9 novembre 2018- 13:55 Terna: acconto dividendo di 7,87 centesimi per azione

Roma, 9 nov. (AdnKronos) - Il Cda di Terna ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo ordinario dell’esercizio 2018 pari a 7,87 centesimi di euro per azione, in linea con la crescita prevista dal Piano Strategico 2018-2022. Lo rende noto il gruppo in un comunicato dopo che il Cda ha approvato i risultati dei primi 9 mesi dell'anno.L’acconto sul dividendo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, verrà posto in pagamento a decorrere dal 21 novembre 2018 (record date ex art.83-terdecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 cd “TUF”: 20 novembre 2018), previo stacco in data 19 novembre 2018 della cedola n. 29.