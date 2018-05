4 maggio 2018- 11:56 Terna: Bastioli, in 2017 rimosse circa 100 linee obsolete, restituiti 115 terreni

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - "La considerazione degli impatti ambientali e sociali delle nostre attività di sviluppo della rete si è sostanziata nella rimozione fisica di numerose porzioni di linee ormai obsolete: circa 100 nel 2017, in linea con gli anni precedenti, per un totale di oltre 1.000 i km di linee rimosse dal 2010, con evidenti effetti positivi in termini di riduzione dell’impatto visivo e dell’utilizzo di suolo. A fronte di queste rimozioni, nel solo 2017 abbiamo restituito 115 terreni ai rispettivi proprietari". Ad affermarlo è il presidente di Terna, Catia Bastioli, nel corso del suo intervento all'Assemblea. L’attenzione al territorio e alle istanze delle comunità locali, rileva ancora il presidente del gruppo, "si è tradotta in tredici 'Terna incontra', iniziative di ascolto e confronto con le cittadinanze direttamente coinvolte dagli investimenti in infrastrutture elettriche previste dal nostro Piano di Sviluppo che rappresentano peraltro solo la punta dell’iceberg di un’intensa attività di dialogo e coinvolgimento degli stakeholder locali in forte accelerazione".