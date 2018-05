4 maggio 2018- 12:12 Terna: Bastioli, risultati in crescita, ruolo cruciale per settore elettrico

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - "In continuità con il passato, anche quest’anno presentiamo i risultati di un gruppo in crescita e sempre più consapevole di avere un ruolo cruciale per l’intero settore elettrico, che, a sua volta è fattore chiave per la decarbonizzazione dell’economia e la rigenerazione dei territori, con le loro specificità e risorse naturali". Così il presidente di Terna, Catia Bastioli, nel corso del suo intervento all'Assemblea."In questa ottica di cambio di modello di sviluppo in chiave di uso efficiente delle risorse, di massimizzazione delle risorse rinnovabili e di moltiplicazione dei punti di produzione e consumo il settore elettrico - rileva Bastioli - sta vivendo una fase di forte transizione in cui assumono particolare rilievo gli investimenti nelle reti intelligenti e nel monitoraggio e controllo del network dei prosumers". Il 2017, aggiunge Bastioli, "ha registrato risultati frutto di una costante tensione al miglioramento che si alimenta della capacità di valorizzare il nostro capitale umano e di interpretare al meglio le sfide del contesto esterno". (segue)