23 novembre 2018- 13:11 Terna: confermata indici Euronext agenzia rating Vigeo Eiris

Roma, 23 nov. (AdnKronos) - L’agenzia di rating Vigeo Eiris ha reso nota la composizione degli indici Euronext, per il periodo dicembre 2018-maggio 2019 confermando la presenza di Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale. Gli indici Euronext, nei quali Terna risulta inclusa fin dal primo anno, sono stati istituiti nel 2012 e prendono come riferimento le imprese quotate nei mercati nordamericani, asiatici ed europei.Terna si conferma presente negli indici Euronext Vigeo 120 World, che include le 120 migliori aziende del Nord-America, Europa e Asia per performance ESG (Environmental, Social e Governance), nell’Euronext Vigeo 120 Europe e nell’Euronext Vigeo Eurozone che includono, rispettivamente, le 120 migliori europee e dell’area Euro.Questo triplo riconoscimento da parte di Vigeo Eiris, si legge in una nota, "costituisce un’ulteriore conferma della capacità di Terna di integrare obiettivi di sostenibilità nella strategia di business e di accompagnare le performance economiche con best practice governance e risultati eccellenti sul piano ambientale e sociale".