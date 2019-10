16 ottobre 2019- 12:41 Terna e Snam siglano protocollo su cyber sicurezza

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Un protocollo di collaborazione sulla cyber sicurezza che vede insieme Snam e Terna. A siglarlo oggi in occasione degli Stati generali della Transizione Energetica Italiana, a Roma, Marco Alverà, ad di Snam, e Luigi Ferraris, ad e direttore generale Terna. "Terna e Snam sono due infrastrutture considerate strategiche per il Paese e tra le reti energetiche più importanti al mondo. Dobbiamo fare il massimo per proteggerle, non solo da un punto di vista fisico ma anche informatico". Così all'Adnkronos Marco Alverà, ad di Snam, a margine degli Stati generali della Transizione Energetica Italiana. "Snam ha dei programmi molto ambiziosi sulla digitalizzazione delle reti ed è quindi molto importante presidiare la sicurezza dei dati. Mettere insieme Snam e Terna è molto importante, per noi è per il Paese", conclude.