4 maggio 2018- 12:08 Terna: Ferraris, 2017 anno di ulteriore crescita

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - I risultati registrati da Terna "confermano che il 2017 è stato un anno di ulteriore crescita" per il gruppo. "Crescita che continuerà anche nei prossimi anni. Infatti nel nuovo Piano Strategico 2018-2022 abbiamo fissato obiettivi ambiziosi e definito la seguente mission: esercitare un ruolo guida per una transizione energetica sostenibile, facendo leva su innovazione, competenze e tecnologie distintive a beneficio di tutti gli stakeholder". Così l'ad di Terna, Luigi Ferraris nel corso del suo intervento in Assemblea. Con riferimento all’area Regolato Italia, per raggiungere gli ambiziosi obiettivi richiesti dal sistema, sottolinea ancora Ferraris, il gruppo Terna "prevede investimenti per lo sviluppo della rete elettrica in Italia, il backbone energetico del Paese, che nei prossimi 5 anni raggiungeranno i 5,3 miliardi di euro, con un incremento di oltre il 30% rispetto ai circa 4 miliardi di euro previsti dal Piano Strategico precedente".Sulla base dei risultati conseguiti nel 2017 e del Piano Strategico presentato, rileva ancora l'ad di Terna, "è stata definita una nuova dividend policy che garantirà una crescita costante e prevedibile, nonché una piena visibilità nell’arco del prossimo quinquennio. In particolare, dal 2018 al 2020 si prevede un dividendo per azione (DPS) con una crescita media annua (CAGR) del 6% rispetto al dividendo di competenza dell’esercizio 2017. Per gli anni 2021 e 2022 si prevede un payout del 75%, con un dividendo minimo comunque garantito pari al dividendo di competenza dell’esercizio 2020, come sopra determinato".