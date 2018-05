4 maggio 2018- 13:06 Terna: Ferraris, fibra ottica è anche opportunità business

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - "La fibra ottica non è solo una necessità per il nostro core business ma rappresenta anche un'opportunità commerciale". Ad affermarlo, rispondendo alla domande degli azionisti nel corso dell'Assemblea, è l'ad di Terna, Luigi Ferraris."Stiamo investendo in fibra ottica e diamo la nostra disponibilità, in housing, ad operatori come Open Fiber, Telecom o altri. E' un'opportunità di business importante. Nei prossimi 5 anni -sottolinea- investiremo 200 milioni e pensiamo di portare a casa un ebitda cumulato sui 5 anni di 170 milioni di euro".