TERNA: FERRARIS, ORGOGLIOSO E MOTIVATO, CONCENTRATI SU ESECUZIONE PIANO

9 maggio 2017- 14:55

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "Il piano strategico è stato presentato un paio di mesi fa e noi lavoriamo per portarlo ad esecuzione". Ad affermarlo è il neo amministratore delegato di Terna, Luigi Ferraris nel corso della sua conference call in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre. "E' come se fosse il primo giorno di scuola e pertanto devo restare prudente", sottolinea Ferraris rispondendo alle domande degli analisti. "Sono molto orgoglioso per l'incarico che mi è stato affidato e sono molto motivato. Metterò la mia esperienza passata nel settore energetico al servizio del gruppo. Un gruppo che ha basi solide", sottolinea Ferraris aggiungendo di aver trovato "management team molto motivato e li ringrazio per il supporto"."Faremo tutto quello che c'è di meglio per Terna e gli azionisti. Puntiamo a raggiungere gli obiettivi strategici che sono stati annunciati", aggiunge Ferraris sottolineando che il gruppo "si poggia su un business model solido".