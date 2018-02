TERNA: FERRARIS, PIANO INFRASTRUTTURE TRUMP INTERESSANTE

15 febbraio 2018- 15:17

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - "Il piano infrastrutturale del presidente Usa Donald Trump è molto interessante, importante e trascinerà gli investimenti in tecnologia e innovazione". Ad affermarlo, intervenendo alla presentazione dell'Ottavo summit l'International Business Exchange che si svolgerà a New York il prossimo 22 febbraio, è l'ad di Terna, Luigi Ferraris. Terna, spiega Ferraris, "è un'azienda di eccellenza con competenze che possono essere vendute all'estero". La partecipazione della società al Summit "è una bella vetrina" ed è per quello che Terna parteciperà. "Cercheremo di stabilire delle partnership e se ci fosse spazio siamo pronti ad offrire le nostre competenze".Negli Stati Uniti, osserva l'ad di Terna, "il settore downstream è più avanti ma nell'upstream c'è spazio per investimenti". Nell'Ue, comunque, rileva, "ci sono progetti altrettanto ambiziosi nelle reti e nelle interconnessioni".