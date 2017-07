TERNA: FIRMA GREEN PROJECT FINANCE DA 81 MLN DOLLARI IN URUGUAY

14 luglio 2017- 17:48

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - Terna ha firmato oggi il project finance da 81 milioni di dollari per la costruzione della linea di trasmissione da 500 kV che collegherà le città di Melo e Tacuarembó in Uruguay. Il finanziamento è composto da un loan da circa 56 milioni di dollari, di durata pari a 17 anni e con un tasso pari a 6m Libor USD +235bps finanziato attraverso la Inter-American Development Bank (IDB) e da un loan di circa 25 milioni di dollari di durata pari a 15 anni e con un tasso pari a 6m Libor USD +210bps finanziato attraverso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). L’intero finanziamento è stato qualificato come “green loan” da parte di Vigeo Eiris, agenzia specializzata nella valutazione degli aspetti di sostenibilità nella strategia e nella gestione delle imprese, poiché il nuovo elettrodotto consentirà di incrementare la generazione e il consumo di energia da fonti rinnovabili, aumentandone il relativo contributo alla produzione nazionale. Con la realizzazione di questo progetto, quindi, prosegue la strategia di Terna volta a coniugare investimenti e sostenibilità come volano di crescita e creazione di valore.