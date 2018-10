16 ottobre 2018- 16:14 Terna: in esercizio nuova linea per sviluppo rinnovabili in Brasile (2)

(AdnKronos) - La piena funzionalità della nuova linea elettrica arriva con due mesi di anticipo rispetto alla data prevista concordata con Aneel (l’Agenzia Nazionale per l’Energia elettrica) e a poco più di un anno dall’acquisizione da parte di Terna delle concessioni di durata trentennale per la progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione di due infrastrutture, avvenuta come comunicato al mercato il 26 giugno 2017, dopo aver vinto una gara internazionale (indetta da Aneel). L’altra opera in concessione a Terna, che attualmente è in fase di costruzione, è una linea elettrica a 500 kV lunga 350 km nello stato del Mato Grosso (nel centro del Brasile) e il cui completamento è atteso nei prossimi mesi. Per Terna il valore degli investimenti previsti ammonta a circa 160 milioni di euro.