Terna: in piano 2018-22, 5,3 mld investimenti in opere infrastrutturali/Adnkronos

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - E' forte l'impegno di Terna per la crescita e lo sviluppo sostenibile delle reti elettriche da Nord a Sud: il Piano industriale del gruppo al 2022, infatti, prevede una robusta accelerazione degli investimenti in opere infrastrutturali, che si traduce in 5,3 miliardi di euro, in aumento di oltre il 30% rispetto al Piano precedente, tutti dedicati alla rete italiana, e necessari per rispondere alle nuove esigenze del sistema elettrico, sempre più indirizzato alla completa de-carbonizzazione e verso una maggior diffusione e disponibilità di risorse da fonti rinnovabili. Nell’arco quinquennale di Piano, Terna ha programmato la realizzazione di importanti dorsali elettriche in Italia con un rilevante impatto e ricadute positive sull’economia locale. Nel dettaglio gli investimenti prevedono 1,8 miliardi di euro dedicati al Nord, 1,6 mld di euro al Centro e 1,9 mld di euro al Sud. Un valore per i territori che si fonda sul lavoro quotidiano di oltre 3.000 persone, ovvero oltre l’80% della forza lavoro di Terna così distribuita: 1.221 dipendenti concentrati al Nord, 1.488 al Centro e 844 al Sud. Terna attiva da anni migliaia di imprese (per la maggior parte di piccole e medie dimensioni) in prevalenza civili ed elettromeccaniche (ma anche di elettronica, costruzioni, servizi) in centinaia di siti di cantiere coinvolgendo ogni anno circa 2 mila fornitori, per la stragrande maggioranza italiani (oltre il 95%).