9 novembre 2018- 13:53 Terna: in primi 9 mesi ricavi +3,5%, utile netto a 541,5 mln (+2,4%)

Roma, 9 nov. (AdnKronos) - Terna ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi pari a 1,624 miliardi di euro, in crescita del 3,5% rispetto ai 1,57 mld dello stesso periodo dell'anno precedente. L'ebitda è pari a 1,23 mld, in progressione dell'1,9% mentre l'utile netto è pari a 541,5 mln, in crescita del 2,4% rispetto ai 528,8 mln conseguiti nei 9 mesi del 2017. Lo rende noto Terna dopo il Cda ha approvato i risultati dei primi 9 mesi e del terzo trimestre.