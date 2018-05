4 maggio 2018- 13:19 Terna: ok Assemblea a bilancio 2017 e dividendo

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - Via libera dell'Assemblea di Terna al bilancio 2017 che ha chiuso con utile netto pari a 688,3 milioni di euro (+8,7%) e alla distribuzione del dividendo per l’esercizio 2017 pari a 22 centesimi di euro per azione. A Cdp Reti, che detiene una quota del 29,851% di Terna, arriva così un maxi assegno di 132 milioni di euro.