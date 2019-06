14 giugno 2019- 16:43 Terna: protocollo intesa con Comune Matera per razionalizzazione rete

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - Protocollo d'intesa tra il Comune di Matera e Terna che permetterà di liberare la città dei sassi dai tralicci. Il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, e l’ad di Terna, Luigi Ferraris, infatti, hanno firmato oggi il protocollo per la razionalizzazione della rete elettrica del Comune. La firma di oggi, frutto del costante e proficuo dialogo tra l’Amministrazione comunale e Terna, porterà grandi benefici ambientali ed elettrici alla 'Citta dei Sassi', quest’anno nominata Capitale Europea della Cultura. Il centro abitato e il territorio di Matera saranno liberati dalla presenza di 40 tralicci, permettendo così di restituire circa 37 ettari alla città. L’opera di razionalizzazione porterà anche importanti benefici al sistema elettrico locale, rendendolo più sicuro, efficiente e in grado di far fronte alla crescente produzione di energie rinnovabili e all’ampio sviluppo civile e industriale dell’area.Il protocollo siglato oggi integra e migliora il precedente, firmato nel 2008, che ha già portato importanti benefici alla città grazie all’interramento di oltre 5 km della linea che attraversava il centro abitato. I nuovi interventi previsti dall’attuale protocollo permetteranno di interrare anche la linea elettrica che parte dalla cabina primaria di Matera e che percorre circa 6,5 km fino a Matera Nord. Relativamente al già previsto spostamento della linea elettrica Matera – Grottole - Salandra al difuori del centro abitato, il protocollo siglato oggi prevede alcune significative varianti migliorative al progetto.