17 maggio 2019- 20:20 Terna: Scope Ratings assegna nuovo rating 'A-', outlook stabile

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - L’agenzia di rating Scope Ratings AG (Scope) ha assegnato a Terna, e al debito senior non garantito della società, un rating di lungo termine pari ad “A-”, con Outlook Stabile, e un rating di breve termine pari a “S-1”. Il rating assegnato da Scope conferma la solidità della struttura finanziaria e patrimoniale di Terna e riconosce il forte impegno del Gruppo nell’integrazione della sostenibilità nella strategia di business come leva strategica per la creazione di valore, risultando più favorevole rispetto agli attuali rating pubblici emessi da S&P (BBB+, Negativo), Moody’s (Baa2, Stabile) e Fitch (BBB+, Stabile).Terna è stata la prima non financial corporate ad ottenere un rating pubblico da Scope. Nell’analisi dell’agenzia europea si evidenziano i seguenti punti di forza della società: ricavi provenienti in gran parte da attività regolate da un quadro normativo stabile fino al 2023, con conseguente forte stabilità e visibilità dei flussi di cassa; un adeguato livello di liquidità e una struttura finanziaria solida, che compensano parzialmente la leva finanziaria elevata; accesso al mercato dei capitali ed implementazione estensiva delle tematiche legate alla sostenibilità, come testimoniato dai green bond e dalle Esg linked revolving credit facilities.