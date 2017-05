TERNI: ROSATO, SALVINI SCIACALLO

2 maggio 2017- 19:34

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Non contento del sonoro schiaffo di magistratura e Copasir sull’inesistenza dei contatti tra scafisti e Ong, ora Salvini rilancia promettendo una visita a Terni, città scossa oggi dagli arresti domiciliari del sindaco e di un assessore". Lo dichiara il presidente dei deputati Pd, Ettore Rosato. "C’è un’inchiesta in corso e ora è in una fase delicata: occorrerebbero serietà e giudizio per facilitare il lavoro della magistratura e dare la possibilità ai cittadini di capire cosa è accaduto e cosa sta accadendo. Invece Salvini come il primo degli sciacalli, non si comprende a che titolo, promette addirittura un sopralluogo in Comune: non ricordiamo tanto coraggio e spirito d’iniziativa quando la Lega spendeva in diamanti i soldi pubblici. Un minimo di senso del pudore, a volte aiuterebbe", conclude Rosato.