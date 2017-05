TERNIENERGIA: ACCORDO DA 10 MLN DLR PER PRIME 3 MICRO-GRID IN INDIA

3 maggio 2017- 16:39

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - TerniEnergia ha sottoscritto un contratto per la realizzazione dei primi tre un corrispettivo di circa 10 milioni di dollari. L’intesa, si legge in una nota, è stata sottoscritta nell’ambito del più ampio accordo con Juice Power, comunicato al mercato in data 30 dicembre 2016, per lo sviluppo e la costruzione di impianti di generazione di energia rinnovabile e delle infrastrutture di gestione dell'energia, comprendenti centrali on-site e off-site e sistemi di stoccaggio energetico, e per supportare JuicePower nella gestione del suo portafoglio-clienti con sistemi intelligenti di gestione dell'energia.Il contratto, propedeutico alla sottoscrizione di un accordo quadro di Epc che riguarderà le fasi successive di costruzione e ampliamento degli impianti, prevede la realizzazione delle attività di engineering relative a tre impianti fotovoltaici di potenza complessiva installata di 3,5 MW e le attività di audit energetico per l’implementazione di tecnologie di carica e accumulo e di smart control e management.I tre impianti serviranno attività produttive diversificate di aziende leader indiane (tabacco, automotive e grande distribuzione organizzata) a Calcutta, Bangalore e nel circondario di Mumbai.