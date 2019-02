26 febbraio 2019- 16:01 Ternienergia: da Cda ok aggiornamento piano risanamento e rilancio

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - Il Cda di TerniEnergia, che si è riunito oggi, ha approvato l’aggiornamento della proposta di piano di risanamento e rilancio, rispetto alla versione approvata il 25 ottobre 2018, finalizzato a ripristinare l’equilibrio finanziario e patrimoniale della società nel lungo periodo. Il Piano, predisposto con l’ausilio di KPMG in qualità di advisor industriale e finanziario, nella sua versione aggiornata, si legge in una nota, "rappresenta indubbiamente un ulteriore passo in avanti nell'ambito del processo di risanamento intrapreso dalla società".Le principali direttive strategiche prevedono un programma di dismissione degli asset relativi ai settori fotovoltaico e ambientale di titolarità della società (o di altre società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate), aggiornato nelle tempistiche rispetto alla versione precedente della proposta di Piano, che tenga conto anche delle offerte ricevute dalla società per la vendita dei sopra menzionati asset, oltre che delle prospettive industriali della Società conformemente a quanto previsto nel Piano. Il piano prevede un complessivo beneficio finanziario di circa 115,8 milioni di euro (di cui circa 39,8 mln di Equity Value e circa 76 mln di riduzione dell’esposizione finanziaria del gruppo per effetto dell’accollo di parte dell’indebitamento da parte degli acquirenti degli asset).