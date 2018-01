TERNIENERGIA: SOFTECO SISMAT SI AGGIUDICA CONTRATTO DA CARONTE & TOURIST

30 gennaio 2018- 16:23

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - TerniEnergia, società quotata sul segmento Star di Borsa Italiana e parte del gruppo Italeaf, comunica che la digital company del gruppo Softeco Sismat ha sottoscritto oggi con Caronte & Tourist, società leader nei collegamenti marittimi da e il Centro Italia, per la riorganizzazione verso la Sicilia un contratto per lo sviluppo di un progetto riorganizzazione del terminal portuale di Villa San Giovanni e la realizzazione di un impianto di bigliettazione a Villa Agip e connessa automazione delle procedure di imbarco e di bigliettazione.Il contratto, si legge in una nota, prevede la fornitura di soluzioni per la bigliettazione (ticketing), il pagamento dei pedaggi (smart payment) e il controllo degli accessi per l’instradamento dei veicoli per un importo complessivo di circa Euro 2 milioni."L’aggiudicazione del contratto con un committente qualificato come Caronte & Tourist, con una flotta tra le più efficienti d’Europa, testimonia la riconosciuta competenza del gruppo TerniEnergia come 'abilitatore tecnologico' nel settore delle Smart solutions and services per il settore della smart mobility, come enunciato nelle linee guida strategiche presentate al mercato in data 29 Settembre 2017", sottolinea l'ad di Softeco Sismat e consigliere delegato di TerniEnergia, Laura Bizzarri.