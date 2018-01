TERNIENERGIA: SOFTECO SISMAT SI AGGIUDICA CONTRATTO DA CARONTE & TOURIST (2)

30 gennaio 2018- 16:23

(AdnKronos) - Le soluzioni sviluppate da Softeco Sismat e basate sul sistema di telecontrollo Adverto, tecnologia proprietaria del gruppo, già consolidata e operativa da oltre 10 anni in contesti applicativi eterogenei, prevedono l’attivazione di sistemi di vendita titoli di viaggio, di pagamento automatico dei pedaggi ed integrano sistemi complessi di gestione degli accessi e del transito veicolare ed il controllo automatico dei sistemi tecnologici in campo. Tutti i sistemi in opera verranno integrati in un’unica piattaforma di telecontrollo che consentirà l’interazione automatica tra gli stessi ed il monitoraggio dell’intero sistema. Il progetto si pone l’obiettivo di automatizzare e velocizzare i processi di pagamento dei pedaggi e di imbarco, ottimizzando conseguentemente le risorse ed i costi di gestione operativa.Tutte le componenti tecnologiche proposte nel progetto da Softeco Sismat, che opera da oltre 30 anni nel settore dell’automazione industriale, si posizionano come tecnologie leader in campo nazionale ed internazionale per questo tipo di applicazioni.