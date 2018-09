28 settembre 2018- 11:27 Terremoti: ingegneri milanesi, ok cultura prevenzione ma no a report visita (2)

(AdnKronos) - "Esso -continua Finzi- genera una grande responsabilità per l’estensore del documento" perché "queste visite, teoricamente solo informative, risulteranno in pratica, per i cittadini, visite professionali a tutti gli effetti e potrebbero generare contenziosi ed illusioni inutili e dannose". Inoltre, "la compilazione del 'report di visita' potrebbe essere interpretata, dagli stessi cittadini che ne usufruiranno, come preludio a successive attività professionali retribuite che gli Ordini professionali non possono in nessun modo promuovere per i propri iscritti". Per questo motivo "come Ordine di Milano, in accordo con tutti gli Ordini lombardi riuniti all’interno di Croil, abbiamo invitato e invitiamo gli iscritti a, sì, promuovere attività informativa in occasione dell’evento 'Diamoci una scossa!', ma allo stesso tempo li abbiamo pregati di astenersi dall’essere consulenti nelle visite e nella redazione dei report". "E' bene -conclude Finzi- che in un campo così delicato quale è la prevenzione sismica e l’analisi di fabbricati esistenti si evitino il più possibile confusioni e inutili allarmismi così come giudizi avventati; la professione di ingegnere e la serietà che ne contraddistingue le analisi ed i giudizi non è coniugabile con valutazioni che non possono risultare che ampiamente preliminari e superficiali".