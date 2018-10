26 ottobre 2018- 16:38 Terremoto: Casellati, ritardi ricostruzione inaccettabili

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - "E’ un pezzo d’Italia con una profonda ferita. E’ inaccettabile che la ricostruzione sia in evidente ritardo. Non si tratta di porre fine a disagi di famiglie ed imprese: qui c’è un rischio molto elevato perché la mancata ricostruzione di intere comunità locali cancella l’identità e quindi una storia, una cultura millenaria, la memoria". Lo ha affermato Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, intervenendo a 'Fuorigioco', trasmissione di radiouno Rai condotta da Ilaria Sotis e Claudio de Tommasi. "Mentre l’emergenza è stata gestita benissimo da Vigili del fuoco, volontari e Croce Rossa, qui -ha aggiunto- è mancato il giorno dopo. Non c’è stato il giorno della ricostruzione. E’ urgente che si applichino tutte le regole e le norme, che valgono per l’emergenza, anche per la ricostruzione: qui la burocrazia è troppa, è soffocante. La parola d’ordine è tempestività perché la gente vuole sollevarsi”.