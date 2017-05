TERREMOTO: CATTANEO, RICOSTRUZIONE CON 95% FONDI UE

25 maggio 2017- 13:17

Milano, 25 mag. (AdnKronos) - "Cofinanzieremo attraverso l’utilizzo fino al 95% dei contributi dell'Unione europea la ricostruzione post-calamità naturali, con l'obiettivo di un rapido aiuto alle zone del Centro Italia". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia e della Commissione Coter al Comitato europeo delle Regioni (CoR), Raffaele Cattaneo, che oggi ha visitato i Comuni del centro Italia colpiti dal terremoto con una delegazione del Comitato. "La nostra presenza - ha detto Cattaneo - non è solo formale, ma concreta. Oltre all'aiuto che Regione Lombardia ha già portato con l'impegno fattivo degli uomini della protezione civile e con il contributo economico volontario raccolto insieme alle altre assemblee legislative d'Italia, siamo qui a confermare che l'Europa non lascerà soli i cittadini colpiti da questo terribile evento sismico che ha strappato la vita a centinaia di persone e, attraverso aiuti economici di finanziamento per la ricostruzione come confermato in queste ore dalla Commissaria Cretu, porterà avanti il percorso di sistemazione delle strutture". La situazione "è ancora critica come ci hanno comunicato i rappresentanti istituzionali locali e i tanti cittadini che abbiamo incontrato. C'è bisogno di più tempestività perché le persone che hanno ancora bisogna di assistenza sono ancora tante e bisogna intervenire con maggiore celerità". Cattaneo ha incontrato i sindaci dei principali paesi colpiti con una delegazione del Comitato europeo delle Regioni guidata dal Presidente Markku Markkula e con i governatori Catiuscia Marini (Umbria), Luciano D'Alfonso (Abruzzo) e Luca Ceriscioli (Marche).