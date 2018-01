TERREMOTO: CDP A SOSTEGNO ENTI LOCALI, RINVIATO PAGAMENTO DI OLTRE 106 MLN

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - Via libera al rinvio del pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti contratti con Cassa depositi e prestiti (Cdp) dagli Enti Locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), del 2016 e 2017 (Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria), e del 2017 (Ischia). E’ quanto ha deliberato questa mattina il Consiglio d’amministrazione di Cdp.L’operazione, già attivata da Cdp in relazione a rate scadute nei precedenti anni, consente agli Enti interessati di rinviare, senza oneri aggiuntivi, il pagamento di rate dei prestiti concessi da Cdp, per un ammontare complessivo di oltre 106 milioni di euro.