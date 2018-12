28 dicembre 2018- 17:48 Terremoto: Cdp, nuove risorse per oltre 600 mln a regioni colpite da sisma 2012

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - Avviate due nuove iniziative di Cassa depositi e prestiti (Cdp) che consentiranno di destinare oltre 600 milioni di euro a supporto delle regioni colpite dal sisma del 2012. Con la prima, Cdp ha stipulato con i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto tre finanziamenti - i cui oneri di ammortamento sono a carico del bilancio dello Stato – per un valore complessivo di 350 milioni di euro. I fondi saranno destinati agli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.La seconda iniziativa, invece, ha permesso di supportare circa 1.000 imprese agricole ed agroindustriali, attraverso l’erogazione di oltre 250 milioni di euro, per il tramite delle banche aderenti alla Convenzione tra CDP e ABI: le risorse costituiscono l’anticipazione dei contributi statali a favore delle attività di ricostruzione post-sismica delle imprese. Tali risorse saranno utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori, entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti dei Presidenti delle Regioni competenti, e comunque entro il 31 dicembre 2020.L’iniziativa, si legge in una nota, assume una particolare valenza strategica poiché permette alle imprese di evitare la perdita dei contributi, il cui termine ultimo per la fruizione è stato fissato dalla normativa comunitaria al 31/12/2018, ed è stata resa possibile grazie alle previsioni contenute dalla conversione in legge del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, (cd. Decreto Fiscale), intervenuta lo scorso 17 dicembre.