TERREMOTO: CGIL, ANCORA RITARDI E INEFFICIENZE, AVVIEREMO CONFRONTO

8 giugno 2017- 16:07

Roma, 8 giu. (AdnKronos) - "Ritardi e inefficienze burocratiche nella gestione dell'emergenza, ma anche risorse inadeguate e mancanze da parte di Regioni e Governo". Così la Cgil in una nota all'indomani delle tensioni registrate durante l'assegnazione delle 'casette' per gli sfollati del sisma del Centro Italia. Per la Confederazione, tra le criticità da risolvere al più presto "l'insufficienza" delle risorse stanziate dal Governo, "inadatte a gestire la prima fase in atto della ricostruzione, tanto più se comprendono anche i finanziamenti per l’attuazione del programma preventivo denominato 'Casa Italia', allo stato ancora non dettagliato". Inoltre, denuncia la Cgil "la destinazione prevista per la spesa, non corrispondente a quanto più volte dichiarato dal Governo, è prevalentemente orientata alle ‘verifiche di vulnerabilità’ degli edifici, pubblici e privati, di tutti i Comuni della zona sismica, almeno cinque volte più grande dell’area attuale del cratere".