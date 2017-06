TERREMOTO: CGIL, ANCORA RITARDI E INEFFICIENZE, AVVIEREMO CONFRONTO (2)

8 giugno 2017- 16:07

(AdnKronos) - Gli altri nodi da sciogliere evidenziati dalla Cgil consistono nelle azioni svolte finora da Istituzioni locali e nazionali. "Le quattro Regioni, in assenza di enti di area vasta, non svolgono - sottolinea la Cgil - il necessario ruolo di coordinamento fra Comuni di dimensioni troppo piccole per poter corrispondere alle esigenze della popolazione distribuita in numerose frazioni collocate in zone montuose". Il Governo, prosegue, "non può esimersi dal definire linee guida per la riorganizzazione dei servizi primari del territorio (educazione, salute, comunicazioni e telecomunicazioni), senza i quali il rischio più probabile e già facilmente avvertibile è quello dell’ulteriore spopolamento e impoverimento delle aree interne del cratere".Per questo, conclude la Cgil, "sollecitiamo un ruolo più attivo e responsabile delle istituzioni preposte. Nelle prossime settimane avvieremo confronti vertenziali con i governi territoriali e con il Governo nazionale".