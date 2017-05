TERREMOTO: CIAMBETTI, BENE PROGETTO ORTA, BATTAGLIONE ALPINO SPECIALIZZATO EMERGENZE

29 maggio 2017- 19:24

Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - “Saluto con soddisfazione il progetto ‘Orta’ presentato quest’oggi all’Aquila con cui si dà vita all’interno del Nono reggimento Alpini di un battaglione composto da 300 penne nere specializzate in interventi in aree colpite da calamità naturali: questa scelta rappresenta una evoluzione logica del Corpo alpino e sono convinto che molti giovani sarebbero ben disposti a partecipare a questo progetto di elevata specializzazione al servizio dei cittadini e delle realtà colpite da emergenze drammatiche. Orta coglie il vero spirito e la cultura delle Penne nere”. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti saluta così la notizia presentata quest’oggi dal Capo di stato maggiore dell’Esercito generale Danilo Errico. “L’utilità di una unità altamente specializzata ed operativa 24 ore su 24 per le emergenze è innegabile e l’idea di un battaglione multifunzionale mi sembra giusta, come è giusto aver scelto l’Aquila, cioè il Nono reggimento alpino, come base operativa”, conclude.