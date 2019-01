16 gennaio 2019- 21:09 **Terremoto: Conte, 'ritardi da colmare ma non dimentichiamo cittadini'

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - Per le popolazioni colpite dal terremoto nel centro Italia del 2016 "abbiamo ancora molto da fare, ma voglio che questi cittadini sappiano che non ci siamo mai dimenticati di loro". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che domani a palazzo Chigi incontrerà i presidenti di Regione di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. "Personalmente e come governo -rivendica il premier- ci siamo messi fin dall’inizio all’opera, con interventi normativi e risorse economiche attribuite alla struttura commissariale, per sostenere e alleviare le sofferenze di tutte le popolazioni colpite dai terremoti, provando anche a colmare i ritardi accumulati in passato".