16 gennaio 2019- 21:14 Terremoto: Conte, 'ritardi da colmare ma non dimentichiamo cittadini'(2)

(AdnKronos) - "Un pensiero costante del mio governo -ribadisce Conte- va alle famiglie colpite dagli eventi sismici. Negli scorsi giorni sono rimasto in continuo contatto con il sottosegretario Crimi, delegato a seguire le aree terremotate". "Proprio domani pomeriggio -spiega il premier- incontrerò a Palazzo Chigi i governatori di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria. Un incontro a cui tengo in maniera particolare. Parleremo dei problemi legati alla fase di ricostruzione post-terremoto che ancora persistono e di come rafforzare il sostegno al tessuto produttivo locale. Ci confronteremo, inoltre, sulla soluzione che abbiamo trovato, anche insieme alla Protezione civile, per rendere agibili quelle casette che hanno evidenziato criticità per l’umidità trasudata dai pavimenti".