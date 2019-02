15 febbraio 2019- 17:38 Terremoto: Crimi presenta mappa rischi comuni italiani

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - Lunedì prossimo il sottosegretario con delega alla ricostruzione post terremoto, Vito Crimi, presenterà la mappa dei rischi dei comuni italiani nella Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. "E' un prodotto originale - si legge in una nota - dovuto alla collaborazione tra il Dipartimento Casa Italia e altre amministrazioni ed enti di ricerca, principalmente Istat, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), e Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)". "Tramite l’integrazione e la sovrapposizione delle mappe di rischio esistenti, fornisce un quadro completo e facilmente accessibile dei dati sui rischi naturali. Lo fa prendendo come unità di base il territorio comunale: per ogni comune italiano è perciò possibile visualizzare diversi indici sulla pericolosità (sismica, idrogeologica, da frane, ecc) e anche quelli relativi a esposizione e vulnerabilità".All'appuntamento, in programma a partire dalle 9.30 con l'ntroduzione di Crimi, prenderanno parte, tra gli altri, Sandro Cruciani, Stefano Laporta, Alessandro Trigila, Carlo Doglioni.