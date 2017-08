TERREMOTO: DA LEGA SERIE A 350 MILA EURO PER RIFACIMENTO CAMPO AMATRICE

2 agosto 2017- 18:39

Milano, 2 ago. - (AdnKronos) - La Lega Serie A scende in campo ad Amatrice. E lo fa con lo stanziamento di 350 mila euro finalizzato al rifacimento del campo sportivo di Amatrice, danneggiato dal terremoto dello scorso agosto ed utilizzato in seguito come centro di emergenza.Un aiuto concreto che si somma a quelli già raccolti con iniziative singole intraprese dagli stessi Club di A e dalla Figc, che ha sviluppato il programma ‘Il Calcio aiuta’ per sostenere, anche economicamente, tutte le Società calcistiche del territorio a riprendere la normale attività.Nell’Assemblea della Lega Serie A del 26 luglio, su proposta del Commissario Straordinario Carlo Tavecchio, è stato stanziato il contributo economico attingendo dalla capienza del fondo multe. Con questa iniziativa, si legge in una nota della Lega "si intende proseguire nel percorso di ricostruzione del territorio veicolando un segnale valoriale preciso: dalle multe comminate ai tesserati e ai club della Serie A Tim dal Giudice Sportivo rinasce la speranza per un’intera popolazione".