TERREMOTO: DE MICHELI, RICOSTRUZIONE è OBIETTIVO ALLA PORTATA DEL PAESE

12 gennaio 2018- 16:27

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - "Questa ricostruzione è un obiettivo poderoso per l'Italia ma alla portata del paese". Così il commissario straordinario per la ricostruzione Paola De Micheli alla firma dell'accordo da 350 milioni di euro tra Ceb-Cdp per sostenere la ricostruzione delle aree terremotate del Centro Italia. "Vincere la sfida della ricostruzione del centro Italia e' dare il segnale che l'Italia è in grado di affrontare queste sfide", aggiunge. "La costruzione e' stata avviata, con numeri non ancora roboanti, ma è partita", sottolinea, riferendo che "oggi sulla ricostruzione privata abbiamo avviato 600 cantieri a fronte di 2.200 domande arrivate. Abbiamo il bisogno di dare fiducia persone che hanno vissuto terremoto"."C'era la paura che il processo di ricostruzione si interrompesse a metà, così non è stato - conclude- ed oggi diamo un decisivo segnale di fiducia".