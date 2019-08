7 agosto 2019- 13:41 Terremoto: domani delegazione Fi a Norcia e ad Arquata del Tronto

Roma, 7 ago. (AdnKronos) - Domani una delegazione di Forza Italia, guidata dalle capogruppo al Senato e alla Camera, Annamaria Bernini e Mariastella Gelmini, visiteranno le zone terremotate del centro Italia. Alle 10.30 gli esponenti azzurri saranno a Norcia dove incontreranno il sindaco Nicola Alemanno a Porta Romana. Alle 12.30 arriveranno ad Arquata del Tronto per incontrare il sindaco Aleandro Petrucci e gli amministratori locali nella sede provvisoria del Municipio. Ad accompagnare la delegazione il coordinatore Enti locali del partito, Marcello Fiori, i senatori Fiammetta Modena e Andrea Cangini, gli onorevoli Simone Baldelli, Raffaele Nevi e Katia Polidori, quest'ultima coordinatore regionale dell'Umbria. Nel corso della giornata, gli esponenti di Forza Italia incontreranno i cittadini, gli imprenditori e i commercianti del luogo per parlare delle iniziative parlamentari mirate a sbloccare e accelerare l’iter della ricostruzione e per ascoltare le criticità e i problemi più gravi da affrontare.