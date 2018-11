29 novembre 2018- 12:53 Terremoto: Enel con Legambiente per raccolta fondi zone colpite nel 2016

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - Al via 'Alleva la speranza', la raccolta fondi promossa da Legambiente ed Enel per aiutare le aziende del Centro Italia a 'coltivare' nuovi progetti di crescita dopo il sisma del 2016. Il progetto, si legge in una nota, è stato presentato questa mattina dal presidente di Legambiente Stefano Ciafani e da Massimo Bruno, responsabile Sostenibilità e Affari Istituzionali di Enel. Per raccontare l’iniziativa erano presenti anche Alessia Brandimarte, Amelia Nibi, Teresa Piccioni e Silvia Bonomi, le prime allevatrici beneficiarie del crowdfunding realizzato attraverso la piattaforma PlanBee (www.planbee.bz)Le loro aziende si trovano a Norcia (Perugia), Amatrice (Rieti), Pietralta di Valle Castellana (Teramo) e Ussita (Macerata) e sono state tutte fortemente danneggiate dalle scosse. La campagna si svilupperà nei prossimi due anni, fino a dicembre del 2020. L’Italia, commenta Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, "potrà tornare a raccontare al mondo la bellezza dei luoghi, storici e naturali, colpiti dal sisma del 2016, raccogliendone i benefici soltanto se avrà davvero a cuore il presente e il futuro di chi continua a viverci, curando e custodendo le tante risorse del nostro Appennino". Oggi in questi territori, aggiunge, "le imprese di allevamento e di trasformazione di prodotti di straordinaria qualità sono veri e propri presidi civili, che hanno bisogno del sostegno di tutto il Paese per continuare a vivere, insieme alle comunità di cui fanno parte. Insieme a Enel abbiamo deciso, per queste ragioni, di lanciare ‘Alleva la speranza’: una campagna di raccolta fondi con cui aiutarle a trasformare i loro progetti di crescita in realtà".