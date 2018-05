3 maggio 2018- 09:25 Terremoto: Federcontribuenti, restituzione tasse vulnus istituzionale

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - ''Il tessuto commerciale e imprenditoriale delle zone terremotate è inesistente, le popolazioni sono dimezzate, l'inagibilità dei comuni è al 90 per cento, come si può pensare di richiedere a queste persone le tasse, come l'Imu, la Tari magari costringendoli a prendere dei mutui ? E' un vulnus fiscale e istituzionale''. Ad affermarlo è il presidente di Federcontribuenti Marco Paccagnella riguardo la richiesta che a breve si vedranno recapitare i residenti nei comuni terremotati. Il presidente di Federcontribuenti ricorda poi il caso delle ''buste paga pesanti'': ''da maggio 2018 tutte le agevolazioni fiscali sulle buste paga a chi risiede in queste zone dovranno essere restituite in 36 rate e per il 100%. Mentre per il terremoto del 1997 la restituzione fu effettuata in 10 anni (120 mesi) e per il 40%"."Si nota dunque - continua il presidente di Federcontribuenti - una discrepanza tra amministrazioni locali e amministrazioni centrali in una situazione di stallo istituzionale in cui si parla di reddito di cittadinanza, una proposta che grida vendetta. Se un euro deve essere concesso questo deve andare a chi lavora, a chi produce, a chi ha perso il suo lavoro''. Federcontribuenti ha annunciato che presto aprirà in alcuni comuni del maceratese ''un punto di ascolto per tutti i cittadini che ci chiedono un aiuto''.