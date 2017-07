TERREMOTO: FONDAZIONE MERLONI, 13 LEADER PER IDEE SU RICOSTRUZIONE (2)

5 luglio 2017- 16:22

(AdnKronos) - “Queste iniziative nascono dalla visione di un imprenditore che ha ben chiara l’importanza delle zone appenniniche per il sistema Italia: non mi riferisco solamente al potenziale economico di queste aree, ma anche all’aspetto culturale e identitario” , dichiara Letta. “La concretezza delle proposte e l’orizzonte allargato, sia in termini temporali sia contenutistici, sono alla base dei lavori del Comitato Scientifico: la rinascita dell’Appennino richiede un cambio di paradigma”, sottolinea.L’assemblea del Comitato vedrà la messa a punto di iniziative a favore di attori e imprese locali. A partire da un’analisi elaborata dal Censis, sono stati individuati dieci gruppi di interesse socio economico (allevatori, amministratori, scuole, pendolari, immigrati, turisti, operatori del turismo e dell’artigianato), a cui destinare progetti di scopo per il rilancio dell’Appennino. Si tratta di iniziative che prevedono il coinvolgimento di grandi realtà industriali mediante la definizione di partenariati economici. Un altro fronte di azione riguarda il monitoraggio dell’area con progetti che sfrutteranno le potenzialità dell’Internet of Things, tra cui la sperimentazione di mappe dinamiche per la sicurezza a cura di e-distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete di bassa e media tensione) e Ericsson, che dovrebbero permettere di fornire in tempo reale informazioni sulla posizione di elementi critici per i servizi del territorio, utili in caso di emergenza. Ci sarà inoltre, in collaborazione con Namirial, un “Health Point”, un presidio sanitario che permetterà di svolgere esami clinici attraverso tecnologie digitali e dispositivi innovativi.