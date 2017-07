TERREMOTO: FONDAZIONE MERLONI, AL VIA 'RINASCO', PROGETTI PER RICOSTRUZIONE (3)

21 luglio 2017- 16:16

(AdnKronos) - Granarolo opererà con gli imprenditori locali per il ripristino degli allevamenti di vacche nutrici, patrimonio che in Europa negli ultimi 15 anni è sceso dell’1,6% con picchi in Italia del 23,6. Il valore aggiunto di queste operazioni è l’uso consapevole di strumenti tecnologici e competenze zootecniche per il risparmio energetico e il monitoraggio a distanza dei capi. A legare questi progetti, è l’utilizzo di tecnologie smart e agili come quelle dell’Internet of Things, risolutive in tempi brevi e pertanto sostanziali per dare risposte immediate alle esigenze dell’area. Il punto di forza delle diverse iniziative è la loro replicabilità, necessaria non solo per la ricostruzione di zone colpite da eventi sismici o calamità, ma potenzialmente utile in tutti i contesti dove si manifesta la necessità di soluzioni innovative che vanno verso l’inclusione sociale. Le stesse linee guida orientano le mappe dinamiche per la sicurezza del territorio e l’Health Point, i due progetti che partiranno operativamente sabato 22 luglio. Le mappe nascono da una collaborazione tra e-distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete di bassa e media tensione) e Ericsson: si tratta di una piattaforma di condivisione delle informazioni in grado di fornire in tempo reale dati sulla posizione di elementi critici per i servizi del territorio, utili in caso di emergenza. L’Health Point nasce dall’esigenza di sopperire alla carenza di strutture sanitarie e ospedaliere della zona: il presidio, realizzato in collaborazione con Namirial, permetterà di svolgere esami clinici attraverso dispositivi innovativi, monitorando risultati e terapie a distanza.