TERREMOTO: FONDAZIONE MERLONI, AL VIA 'RINASCO', PROGETTI PER RICOSTRUZIONE (4)

21 luglio 2017- 16:16

(AdnKronos) - A novembre partiranno a Fabriano i corsi della Scuola di Management, nati da una collaborazione tra Fondazione Merloni, Università Politecnica delle Marche, LUISS Business School e Fondazione Marche. Il progetto è partito in via sperimentale all’inizio del 2017 su 20 imprese dell’area terremotata, a ognuna delle quali è stato affidato un tutor per promuovere i prodotti delle aziende attraverso il social media marketing e aprirle così a un mercato più ampio. L’iniziativa è stata annunciata in simultanea da Francesco Merloni a Portonovo e da Francesca Merloni a Fabriano, avrà una durata di 4-6 mesi e sarà rivolta a 60 studenti, che verranno formati sulle attività di tutorship per micro e piccole imprese su due aree: gestione organizzativa e web marketing. L’ultimo ambito d’intervento per la rinascita delle Marche è la cultura, con progetti capaci di rendere il territorio nuovamente attrattivo dal punto di vista turistico. Irina Bokova, Direttore Generale dell’UNESCO, questa mattina ha visitato Fabriano, Città Creativa UNESCO per l’artigianato e le tradizioni polari. Il centro marchigiano -unico di medie dimensioni in un contesto che raccoglie in Italia Roma per il cinema, Torino per il design, Bologna per la musica e Parma per l’enogastronomia- ospiterà nel 2019 il XIII meeting annuale delle Città Creative dal tema “Creatività e Sostenibilità”. Nel 2018 inoltre, Fabriano accoglierà la scultura dell’“Amore e Psiche” di Antonio Canova, originale proveniente dal Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo e messo in relazione con una copia lignea rinvenuta tra le macerie di San Ginesio, miracolosamente scampata al sisma. La Fondazione Merloni è soggetto delegato per l’organizzazione di tutte le attività relative a Fabriano Città Creativa UNESCO.