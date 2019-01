16 gennaio 2019- 15:34 Terremoto: Fraccaro, 'risorse sufficienti, occorre semplificare norme'

Roma 16 gen. (AdnKronos) - "Le risorse messe in campo" per le Regioni dell'Italia centrale colpite dal terremoto del 2016 "sono notevoli e fino ad oggi non si è mai posto il problema della carenza di fondi, quanto piuttosto di stratificazione di norme e di procedure che hanno creato un quadro incerto. A tale riguardo il governo intende intervenire nell'ottica di una semplificazione complessiva, che consenta uno snellimento dei procedimenti per l'avvio della ricostruzione, con una riduzione dei tempi che non vada però a detrimento delle necessarie misure a verifica della legalità". Lo ha affermato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, rispondendo al Question time alla Camera ad un'interrogazione di Catia Polidori di Forza Italia."In particolare -ha spiegato l'esponente dell'esecutivo- questo governo intende semplificare le procedure per la presentazione delle domande relative agli immobili con danni lievi, potenziare gli uffici speciali per la ricostruzione e ridurre i tempi obbligatori necessari allo svolgimento delle gare relative all'edilizia pubblica e sollecitare infine i soggetti attuatori agli interventi di viabilità necessari non solo per la messa in sicurezza ma anche per il potenziamento della viabilità stradale e ferroviaria".