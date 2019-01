16 gennaio 2019- 15:34 Terremoto: Fraccaro, 'risorse sufficienti, occorre semplificare norme' (2)

(AdnKronos) - "Il governo per risolvere le problematiche relative al sisma del 2016 -ha aggiunto Fraccaro- ritiene fondamentale la riduzione in un testo unico delle leggi relative alla ricostruzione post sisma, per semplificare e riordinare in un unico testo normativo tutte le norme attualmente in vigore e permettere a questo Paese di dotarsi di un'eccellente capacità di risposta non solo all'emergenza ma anche al post emergenza e alla ricostruzione".